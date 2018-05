Feldmoching-Hasenbergl Wegen Polizeihubschrauber: Mehr Lärm für Münchner Norden

Flugrouten für Polizeihubschrauber anders berechnet

Am liebsten würden die Gegner das gesamte Projekt loswerden. Alternative Standorte wie beispielsweise der Flughafen Lechfeld, ein Militärflugplatz im Landkreis Augsburg, werden immer wieder genannt. Für die Einwohner von Feldmoching und dem Hasenbergl hätten die Änderungen gravierende Folgen. Die Flugrouten wurden anders berechnet als beim ersten Gutachten. "Sehr laut wird’s in Hochmutting“, erklärte Gutachter Josef Dicklhuber vom TÜV-Süd. Die Grenzbereiche von Oberschleißheim und vor allem der Münchner Norden sind nach den neuen Berechnungen stärker betroffen. Das Planungsreferat ist alarmiert. Eine Mitarbeiterin verfolgte ganz genau, was beim Erörterungstermin besprochen wurde und hat schon mal die Bedenken der Münchner Stadtverwaltung vorgetragen. Es sei mit „nicht unerheblichen Belastungen der Wohnbevölkerung im Münchner Norden, insbesondere des Hasenbergl“, zu rechnen, betonte Thorsten Vogel, Sprecher des Planungsreferats. Im Mittelpunkt steht die Einhaltung der Lärmschutzgrenzwerte in den betroffenen Wohngebieten im Norden der Stadt.