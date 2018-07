München - Ausgerechnet in den Sommerferien, könnte man stöhnen. Auf den zweiten Blick sind die Streckensperrungen in Richtung Flughafen für Münchner, die aus der Innenstadt zum Flughafen wollen, aber gar nicht so schlimm. Auf der klassischen S1-Trasse wird es zwar chaotisch. Wer sich über den Sonder-Fahrplan der Bahn informiert, sollte aber trotzdem einigermaßen entspannt zu seinem Flug kommen. Die AZ erklärt, wie man das Chaos umfahren kann: