Feier und Lunch in London Kylie Minogue feiert mit Jason Donovan ihren 50. Geburtstag

Kylie Minogue feiert am heutigen 28. Mai ihren 50. Geburtstag. Doch nicht nur optisch ticken die Uhren bei dem australischen Weltstar etwas anders, sie hat offenbar auch kein Problem damit, ihr rundes Wiegenfest vorzufeiern. So geschehen am Wochenende in London. Sie lud zu einer Party und einem Lunch im Chiltern Firehouse.