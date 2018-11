Feier in Amsterdam Priyanka Chopra: Lustiger Junggesellinnenabschied mit Sophie Turner

Erst Ende Oktober hat Schauspielerin Priyanka Chopra (36, "Quantico") ihre bevorstehende Hochzeit mit Sänger Nick Jonas (26, "Right Now") mit einer großen Brautparty in New York gefeiert. Nun ist die Party fortgesetzt worden - und zwar in Europa! Der Junggesellinnenabschied der 36-Jährigen hat in Amsterdam stattgefunden, wie sie mit Fotos auf Instagram festhielt. Eine durfte dabei nicht fehlen: Ihre zukünftige Schwägerin Sophie Turner (22, "Game of Thrones"), die mit Nicks Bruder Joe Jonas (29) verlobt ist.