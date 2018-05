Fehlverhalten bei "Arrested Development" Neue Vorwürfe gegen Jeffrey Tambor: Nur ein "dirty old man"?

Er entschuldigt sich

In einem Interview mit der "New York Times" sagte Walter unter Tränen: "In den fast 60 Jahren als Schauspielerin wurde ich noch nie am Set so angeschrien. Ich konnte nur sehr schwer damit umgehen, aber jetzt bin ich darüber hinweg." Jeffrey Tambor, der ebenfalls bei dem Interview anwesend war, entschuldigte sich bei Jessica Walter und gelobte Besserung. Das Temperament sei mit ihm durchgegangen.