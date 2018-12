Rückenschmerzen: So beugen Sie Beschwerden vor

Laut Prof. Thomas Tölle vom Klinikum rechts der Isar machen sich die meisten Betroffenen erst an die Prävention, wenn die Schmerzen bereits da sind. Ideal ist aber, dem Schmerz vorzubeugen, damit dieser erst gar nicht entsteht. Auch psychisch bedingte Leiden können präventiv versorgt werden.

Stress bei der Arbeit vermeiden oder minimieren (durch besseres Zeitmanagement, weniger Unterbrechungen, weniger Zeitdruck)

Arbeitsabläufe optimieren (durch Dienstpläne, bessere Kommunikation mit den Kollegen)

den Arbeitsplatz rückenfreundlich gestalten (Stehpult, falls möglich, anschaffen, Gymnastikbälle, Monitor auf die optimale Höhe einstellen)

Fitness- und Gesundheitskurse im Betrieb wahrnehmen (wer nicht ohnehin Sport betreibt)

Bewegung in den Pausen (regelmäßig Pausen einlegen und den Arbeitsplatz verlassen, um zum Beispiel einen Spaziergang zu machen)

Entspannungsübungen (sowohl während der Arbeit, als auch daheim, zum Beispiel Yoga, Atemübungen)

Körperhaltung verbessern (häufig gebückte Haltungen und schweres Tragen über eine längere Zeit vermeiden)

Psychische Leiden verursachen die meisten Fehltage

Im Vergleich zu 2016 nimmt die Anzahl an Erkrankungen in München leicht zu.

In zwei Regionen Bayerns waren die Bewohner 2017 seltener krank als in München. Im Landkreis Starnberg und im Landkreis München lag der Krankenstand bei 2,6 Prozent, in der Stadt München bei 2,9 Prozent und damit unter dem Landesschnitt von 3,6 Prozent. "Insgesamt ist die Stadt München relativ gesund", bilanziert Ulrich Koller, Chef der Krankenkasse DAK München-Mitte, der den Gesundheitsreport für München und Bayern am Dienstag vorstellte.

Seit zwei Jahren verursacht die Psyche die meisten Fehlzeiten in München. Jeder fünfte Arbeitnehmer fällt wegen Stress, Burnout, Depressionen oder seelischen Problemen aus. Diese können sich auf den Körper auswirken und andere Leiden verursachen. Sie nahmen im Vergleich zum Vorjahr leicht zu (219 zu 214 Fehltage pro hundert Versicherte). Atemwegserkrankungen, etwa Erkältungen und Bronchitis, sind die dritthäufigste Ursache für Ausfälle in München. 2017 ist die Zahl im Vergleich zu 2016 klar gestiegen: von 156 zu 175 Fehltagen. Beunruhigend sei das nicht, sagt Koller. "Das liegt an der ein oder anderen Grippewelle."



Die Münchner haben mit die wenigsten Fehltage in Bayern. (Zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken.) Grafik: DAK

Kranke Münchner fehlen im Schnitt ein bis drei Tage

In München verletzten sich die Arbeitnehmer 2017 deutlich seltener als im Bayern-Schnitt, Infektionen und Atemwegserkrankungen gab es in der Stadt seltener als in anderen Regionen. Deutlich geringer ist der Anteil an Muskel-Skelett-Erkrankungen. Prof. Tölle vermutet: "Der ländliche Bereich ist handwerklicher geprägt." Das löse mehr Muskelerkrankungen aus.

Die meisten Münchner, 36 Prozent, blieben der Arbeit pro Krankheit zwischen ein und drei Tagen fern. Ihr Anteil an der Gesamtfehlzeit ist sehr gering (6,4 Prozent). Langzeiterkrankte mit mehr als 43 Fehltagen sind für fast die Hälfte der gesamten Ausfallzeit verantwortlich.

