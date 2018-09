Autotransporter müssen schon vor der Kurve abladen

Doch die rechtwinklige Kurven der Stolzhofstraße sind für Autotransporter ein Hindernis. So bleibt denen in der Regel nur die Möglichkeit, ihre Fracht an der Wasserburger Landstraße oder der Schwablhofstraße abzuladen, wo sie den Verkehr behindern.

Schon Anfang des Jahres hatte der BA den Missstand bei der Stadt aufgezeigt und bauliche Nachbesserung gefordert.