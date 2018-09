"Fear" erscheint am 11. September Neues Enthüllungsbuch: Mitarbeiter bezeichnen Trump als "Idioten"

Die offenbar wenig schmeichelhafte Darstellung von Trumps bisheriger Zeit als Präsident stammt aus "Fear" ("Furcht: Trump im Weißen Haus"), dem mit Spannung erwarteten Buch von Bob Woodward (75), der zusammen mit Carl Bernstein die Hintergründe der Watergate-Affäre aufdeckte. In seinem neuesten Werk heißt es unter anderem, Trump leide wegen der Russland-Untersuchung so unter Verfolgungswahn, dass er zeitweise kaum imstande sei, zu arbeiten. Das berichtet die "Washington Post" vorab aus dem Buch, das kommende Woche in den USA erscheint. Auch Michael Wolff (65) hatte in "Feuer und Zorn" bereits die Zustände im Weißen Haus beschrieben, Bob Woodwards Enthüllungen dürften aber für noch mehr Aufsehen sorgen.