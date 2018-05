Sein Coach Dejan Radonjic sagte: "Wir haben in der ersten Halbzeit die beste Defensive gezeigt, seitdem ich hier Trainer bin. In der zweiten dann allerdings auch die schlechteste Leistung." Zu einem Auswärtssieg in Frankfurt gibt es nun, wie Djedovic weiß, "keine Alternative", um noch ein mögliches Entscheidungsspiel am Donnerstag in München zu erzwingen. Denn die einzig mögliche heißt: Saisonaus.