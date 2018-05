Was für eine Karriere, was für ein kleines Fußballwunder: Eigentlich war die Saison für Kwasi Okyere Wriedt vom FC Bayern schon so gut wie gelaufen: Am Samstag noch ein letztes Regionalliga-Spiel gegen Seligenporten und dann ab in den Urlaub. Doch nun wurde der Amateur in die Nationalmannschaft berufen.