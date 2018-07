FCB bindet Nachwuchsspieler FC Bayern: Profivertrag für Youngster Adrian Fein

Adrian Fein: Mit dem FC Bayern in die 3. Liga?

Fein war in der vergangenen Saison fester Bestandteil der Bayern-Amateure in der Regionalliga und kam darüber hinaus zu drei Einsätzen bei den A-Junioren in der UEFA-Youth-League. Nun soll der 19 Jahre alte Jungprofi mit dem Regionalliga-Team des FC Bayern den Aufstieg in die 3. Liga in Angriff nehmen.