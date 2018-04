FC Sevilla gegen FC Bayern: Die Andalusier wollen den Takt vorgeben

Einen Gegner von der Qualität des FC Sevilla sucht Bayern München in der Bundesliga vergeblich - meint jedenfalls Ex-Nationalspieler Andreas Hinkel. "Sie spielen so stark, wie es in Deutschland keine Mannschaft neben den Bayern tut", sagte der heutige Trainer des VfB Stuttgart II. Hinkels Einschätzung ist profund, er trug zwischen 2006 und 2008 das Trikot der Andalusier. Für den deutschen Rekordmeister, glaubt er, kann es am Dienstag (20:45 Uhr) "unangenehm" werden.

Wenn es noch einen Beweis dafür gebraucht hätte, dann wäre die Generalprobe am letzten Samstag gegen den FC Barcelona (2:2) geeignet. Erst in den Schlussminuten wendete Barca durch Luis Suarez (88.) und Lionel Messi (89.) im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan eine Niederlage ab. "Wir sind verärgert", sagte Sevillas italienischer Coach Vincenzo Montella. Für das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League kündigte er Ballbesitzfußball an. Gegen den FC Bayern!

Die Münchner sollen hinterherlaufen, Sevilla will den Takt des Spiels vorgeben. Auch dies sagt einiges über das Selbstverständnis beim Europa-League-Rekordgewinner aus, der im Achtelfinale Manchester United ausschaltete. München sei der Favorit, meinte Piotr Trochowski zwar, er spielte von 2011 bis 2014 für Sevilla. Aber gerade im Hexenkessel Sanchez Pizjuan, schob er nach, "können sie sich auf etwas gefasst machen."

