Salihamidzic reagiert auf Sancho-Bericht

Doch jetzt wird klar: Der Shootingstar hat dem Wechsel einen Riegel vorgeschoben und nicht der FC Bayern, wie bisher vermutet wurde. Salihamidzic reagierte damit auf einen Bericht der "Sport Bild", in dem es hieß, dass der FC Bayern 2017 zwar Interesse am Flügelspieler gehabt, sich später allerdings doch gegen einen Wechsel entschieden hatte. Mit seiner Versicherung hat "Brazzo" diese Spekulationen nun also widerlegt.