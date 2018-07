VfB Stuttgart schützte Benjamin Pavard

Mehrere Gegentreffer fielen letztlich in seine Verantwortung. Die Schwaben schützten ihr Juwel damals. Wenn man es so nennen kann. In den folgenden Partien gegen den TSV 1860 München (2:1) und beim KSC (3:1) saß er über 90 Minuten auf der Bank, erst in der darauffolgenden Partie wurde er gegen Arminia Bielefeld (3:1) wieder eingewechselt.