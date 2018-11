Dabei waren die vergangenen beiden Spielzeiten in dieser Hinsicht seine bislang erfolgreichsten: In der Saison 2017/18 brauchte er gerade einmal 2,5 Spiele für einen Assist, in der Saison zuvor sogar nur 2,47 Spiele für eine Vorlage.

Thomas Müller fehlt, was ihn auszeichnete

Keine Frage – Müller war nie ein filigraner Spieler, aber ein solcher musste er auch nie sein. Er hatte etwas, was man nicht lernen kann: eine beneidenswerte Intuition. Er selbst bezeichnete sich einst als "Raumdeuter". Als Spieler also, der Räume erkennt, bevor sie überhaupt entstehen. Eine Gabe, die ihm einen entscheidenden Vorteil gegenüber seinen Gegenspielern verschafft hat,- um sich dadurch auch mal technische Unsauberheiten leisten zu können.

Doch: Mittlerweile scheint eben jene Gabe verloren gegangen zu sein. Und zwar konstant. An der Laufleistung Müllers gibt es auch in dieser Saison nichts zu kritisieren, allerdings führt ihn sein Instinkt mittlerweile viel zu häufig in ungefährliche Räume.

Bekommt Müller dann doch einen Pass in einen aussichtsreichen Raum, trifft er zu häufig die falsche Entscheidung. Sieht man den 29-Jährigen spielen, gewinnt man den Eindruck, er wolle sein Glück erzwingen. Die Leichtigkeit, die Unbekümmertheit, die Thomas Müller einst auszeichnete, sie scheint ihm abhanden gekommen zu sein. Neben der Torgefahr. Und neben seiner Eignung als zuverlässiger Vorlagengeber.

