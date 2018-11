Auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge unterstrich Comans Wert: "Sein Ausfall hat uns sehr weh getan, da mache ich keinen Hehl daraus. Er kommt jetzt langsam zurück. Er wird uns gut zu Gesicht stehen, weil er uns ein neues Element speziell im Offensivspiel gibt." (Lesen Sie hier: Oliver Kahn streitet mit Torwarthandschuh-Hersteller vor Gericht)

Rafinha: Coman "ist die Zukunft des FC Bayern"

Die Frage ist nur: Wann kehrt Coman auf den Rasen zurück? "Ich muss erst sehen, wie mein Fuß reagiert", hatte der Außenstürmer selbst vor zwei Wochen gesagt. Er klang vorsichtig. Inzwischen hat er schon wieder mit der Mannschaft trainiert, doch die Bayern wollen nichts überstürzen.

Die Verletzung sei "mental schwer zu verarbeiten" gewesen, gestand Coman und ergänzte in einem Mix aus Englisch und Deutsch: "I think it's normal to have a little bit Angst." Diese Furcht muss Coman noch überwinden – und natürlich geduldig bleiben.

"Er ist ein sehr wichtiger Spieler, die Zukunft des FC Bayern. Für mich ist er einer der besten Außenstürmer, die es gibt", sagte Teamkollege Rafinha. Einen so schnellen Spieler wie Coman habe er "noch nie gesehen". Die Bayern brauchen dieses Tempo, diese Qualität im Dribbling dringend. Es wird Zeit, dass Coman zurückkehrt.