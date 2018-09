Sein FC Bayern verlor 0:2 (0:2) bei Hertha BSC, es war die erste Niederlage in einem Pflichtspiel in dieser Saison überhaupt. Was auch an der Leistung von Boateng lag. Der 30-Jährige konnte über weite Strecken nicht sein Niveau abrufen, bekam für einen inspirationslosen Auftritt folgerichtig die AZ-Note 5 - und von Ex-Boss Matthias Sammer einen ordentlichen Rüffel.