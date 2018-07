Boateng kann gehen - was muss der neue Verein zahlen?

Boateng selbst hatte zuletzt einen Wechsel im Sommer nicht ausgeschlossen. "Ich habe beim FC Bayern alles erlebt und so komme ich langsam an den Punkt, an dem ich gewisse Fragen für mich beantworten muss", sagte der 29-Jährige: "Was sind meine noch nicht erreichten Ziele? Möchte ich mich immer wieder beim gleichen Klub mit den gleichen Voraussetzungen beweisen?"