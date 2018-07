München - Leon Goretzka möchte beim Umbruch in der deutschen Nationalmannschaft maßgeblich mitwirken. "Nach der WM ist erstmal eine gewisse Leere in Kopf. Generell gehe ich aber nicht davon aus, dass es ein letztes Turnier bei der Nationalelf gewesen ist, sondern eher eins von vielen. Ich will in Zukunft eine bedeutende Rolle einnehmen. Das ist in meinem Kopf", sagte der Neuzugang des FC Bayern der "Sport Bild".