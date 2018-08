Spanischen Medien berichten übereinstimmend, dass sich der 31-Jährige mit dem FC Barcelona auf einen Dreijahresvertrag geeinigt hat. Pro Saison soll Vidal bei den Katalanen demnach neun Millionen Euro netto verdienen. Als Ablösesumme werden 30 Millionen Euro kolportiert.

+++ Ribéry zurück, Sanches kann nur laufen +++

Freitag, 3. August, 12 Uhr: Entwarnung bei Franck Ribéry, dosiertes Training für Renato Sanches: Während der Franzose im Trainingslager am Tegernsee wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern eingestiegen ist, musste Rückkehrer Renato Sanches an diesem Freitag mit dem Mannschaftstraining aussetzen.

Der 20-jährige Portugiese stand am Vormittag in Rottach-Egern wegen einer Blockade im Lendenwirbelbereich nicht auf dem Trainingsplatz, konnte aber immerhin eine Laufeinheit absolvieren. Ribéry dagegen wirkte wieder mit, nachdem der Franzose am frühen Donnerstagabend bei einer Flankenübung ins Straucheln geraten und gegen einen Torpfosten geknallt war.

+++ Ribéry knallt mit Kopf gegen Torpfosten +++

Donnerstag, 2. August, 18.45 Uhr: Aufregung bei den Bayern: Franck Ribéry hat sich zum Auftakt des Trainingslagers in Rottach-Egern am Kopf verletzt. Der 35-Jährige war im ersten Training am Tegernsee bei einer Flankenübung ins Straucheln geraten und mit dem Kopf gegen einen Torpfosten geknallt.

Die Docs verarzteten den Außenangreifer mit einem Kopfverband. Immerhin konnte Ribéry kurze Zeit später eigenständig, in Begleitung von Teamarzt Peter Ueblacker, vom Platz in die Kabine gehen.

Zunächst war nicht klar, wie schwer der Routinier verletzt ist – später bestätigte sich der Verdacht der Platzwunde. Wie der Verein am Donnerstagabend mitteilte, handelt es sich bei der Verletzung um einen kleinen Cut. Ribéry wurde nicht in die Klinik gebracht, sondern direkt ins Hotel gefahren und dort behandelt.

Im Video: Helle Aufregung nach Ribéry-Verletzung