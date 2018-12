Bayern auch hinter Gladbach und RB Leipzig

Nach 13 Spieltagen führt Borussia Dortmund die Tabelle mit 33 Punkten an, Borussia Mönchengladbach liegt mit 26 Punkten auf Platz zwei, Dritter ist RB Leipzig (25 Punkte), noch vor den Bayern (24), die am Samstagabend 2:1 bei Werder Bremen gewannen. (Lesen Sie auch: Serge Gnabry in Top-Form - Mehr Vielfalt, andere Dimension)