München/Mainz - 2:1 gewonnen, dem Rückstand auf den BVB verkürzt, doch so richtig zufrieden waren die Bayern an diesem Samstag nicht. Auch beim FSV Mainz 05 hatten sich nicht geglänzt, auch in Rheinhessen mussten sie letztlich um den Sieg bangen, konnten auch diesen Bundesliga-Gegner nicht dominieren.