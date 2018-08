Rottach-Egern - Fuß, rechter Fuß – der Bayern-Trainer kann es noch. Am Donnerstag im Trainingsspiel springt Niko Kovac kurzfristig ein, weil sich Sebastian Rudy am linken Knöchel verletzt hat. Es ist ein Schreckmoment zum Ende des Tegernsee-Trainingslagers. Nach kurzer Behandlung in der Kabine kehrt Rudy aber auf den Platz zurück. Entwarnung! Kovac nutzt die wenigen Minuten, um seine Qualitäten am Ball zu demonstrieren.