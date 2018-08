Sandro Wagner erzielt ein Traumtor

Zehn Minuten später machte Wagner seinen Doppelpack perfekt und verlängerte eine Hereingabe von Goretzka mit der Hacke zum 2:1 ins lange Eck – Marke Traumtor! So ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte übernahm der Rekordmeister endgültig das Zepter und hatte gute Möglichkeiten, die Führung noch auszubauen. In der 50. Minute scheiterte Renato Sanches mit der Hacke am eingewechselten Julian Pollersbeck. In der 57. Minute kam Coman nach schöner Kombination frei zum Abschluss, vergab aber genauso wie Sanches, der in der 64. Minute aus spitzem Winkel nur das Außennetz traf.

Dann kam die Stunde von Joker Thomas Müller: In der 73. Minute stand der Goalgetter bei einer Flanke von Maximilian Franzke goldrichtig und hielt den Fuß zum 3:1 hin. In der 86. Minute schloss Müller die toll herausgespielte Vorlage von Joshua Kimmich zum verdienten 4:1 ab.