Beim Kapitän Manuel Neuer dagegen spielt der Bundestrainer auf Zeit - setzt ihm aber auch ein Ultimatum: "Ohne Spielpraxis in eine WM zu gehen, ist nach so einer langen Pause schier unmöglich. Nach dem Trainingslager in Südtirol werden wir offen und ehrlich reden, ob es für ihn möglich ist, die WM zu spielen", so der Bundestrainer.