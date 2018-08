In den letzten Wochen und Monaten wurde eine Aufgabe von Kovac immer damit beschrieben, den Umbruch beim alternden deutschen Rekordmeister einzuleiten. So würden mit Serge Gnabry (23) und Kingsley Coman (22) bereits zwei Alternativen für die Flügelspieler Franck Ribéry (35) und eben Robben bereitstehen. Neben dem Startelf-Einsatz von Coman setzte Kovac gegen Hoffenheim auch in der Defensive ein Zeichen: So durfte Niklas Süle (22) von Beginn an ran, Weltmeister-Innenverteidiger Mats Hummels (29) musste mit einem Bankplatz vorliebnehmen.