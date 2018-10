James beim FC Bayern unzufrieden?

Zuletzt hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass sich die prominente Leihgabe von Real Madrid von Kovac nicht genügend berücksichtigt sieht. Der 27-Jährige soll in der Kabine einen Wutanfall gehabt haben, als der Trainer gerade nicht da war. Er kritisierte der "Sport Bild" zufolge Kovac ("Wir sind hier nicht in Frankfurt") angeblich wegen dessen Umgang mit den Stars. Er wolle dem Coach klar machen, dass er den Verein verlassen möchte, hieß es in dem Bericht.