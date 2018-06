Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Mats Hummels - sie alle wurden bezüglich Leitwolf-Mentalität in Frage gestellt. Zwei Jahre später machten sie Deutschland zum Weltmeister in Brasilien. Joshua Kimmich vom FC Bayern war damals, im Juni 2012, gerade mal 17 Jahre jung. An eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft vermochte er damals noch nicht zu denken. Auch nicht daran, dass er einmal vor der Fußball-WM 2018 der groß0e Hoffnungsträger für Deutschland sein würde.