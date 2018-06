Der Innenverteidiger erinnerte an seine Anfangszeiten beim FC Bayern an der Säbener Straße. "Ich habe die ersten Wochen kein Wort in der Bayern-Kabine gesprochen und nur Stephan Fürstner und Michael Rensing angesprochen, weil ich die von den Amateuren kannte. Allen anderen habe ich mich vielleicht getraut, Hallo zu sagen", erzählte er und mahnte: "Jetzt geht es schon schneller, dass einer mal nach einer Woche gefühlt dann schon drei Jahre bei der Mannschaft ist vom Verhalten her."