"Mit großen Ambitionen sind wir das Turnier angetreten, jetzt sitzen wir schon wieder im Flieger zurück nach Deutschland. Dass es so ist, haben wir uns leider selbst zuzuschreiben. Wr haben nicht die Leistung gebracht, die wir von uns erwartet haben - und die ihr von uns erwarten durftet. Dieser Stachel sitzt sehr tief und wird auch noch länger schmerzen", schrieb der Innenverteidiger offen und ehrlich: "Eine WM ist nur alle 4 Jahre und dementsprechend ist es lange hin, wieder die Chance zu kriegen, das zu korrigieren." Noch am Vortag hatte er sehr kritisch wahrscheinliche Unstimmigkeiten in der deutschen Nationalmannschaft angesprochen.