Manuel Neuer kritisiert Kollegen scharf

"Man hat nicht gemerkt, dass hier eine Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft auf dem Platz steht, vor der man richtig großen Respekt hat. Jeder Gegner, egal ob das Mexiko, Schweden oder jetzt Südkorea war, hat auf unsere Fehler gewartet. Sie wussten, dass sie ihre Chancen und Möglichkeiten bekommen. In den vergangenen Turnieren, egal ob bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, hatten wir das nie so gehabt", meinte der 32-Jährige offen und ehrlich: "Wir haben in den drei Spielen ein schlechtes Bild abgegeben. Warum das so gekommen ist, kann ich nicht beantworten. Wir müssen uns in die Verantwortung nehmen. Wir haben's verbockt, wir haben's gemeinsam verbockt."