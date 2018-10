Amsterdam - Abwehrspieler Jérôme Boateng wird beim Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Paris gegen Weltmeister Frankreich am Dienstag (20.45 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger des FC Bayern quälte sich beim 0:3 gegen die Niederlande am Samstagabend in Amsterdam mit muskulären Problemen bis zum Abpfiff. (Lesen Sie auch: Schaffenskrise! Für Jerome Boateng gibt es die Sechs)