Jupp Heynckes richtete ihn auf

Erst Jupp Heynckes richtete ihn wieder auf, damit am Ende einer letztlich enttäuschenden Saison für den FC Bayern immerhin 15 Pflichtspieltore und 18 Vorlagen standen. Eine ordentliche Bilanz. Aber eine sehr gute? In der Bundesliga waren es "nur" acht Treffer, in der Champions League traf er vor allem in den wichtigen Spielen nicht, weder im knappen Viertelfinale gegen den FC Sevilla (2:1, 0:0) noch im engen Halbfinale gegen Real Madrid (1:2, 2:2). Die Ernüchterung war groß. Weil Müller überschätzt wird?