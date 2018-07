München - Etliche liegengelassene Chancen im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid, öffentliche Kritik an Mitspielern und Verein, der nach außen getragene Wechselwunsch in diesem Sommer und schließlich die äußerst blasse Vorstellung bei der WM in Russland: Die letzten Wochen waren für Bayern-Star Robert Lewandowski beileibe nicht einfach. Kritik am Spieler und auch Menschen Lewandowski kam auf – und das nicht zu knapp! (Lesen Sie auch: Pro und Contra - Soll der FC Bayern Lewandowski verkaufen?)