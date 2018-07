Lisa erzählte in demselben Interview, dass sie mit dem Bayern-Star auch mal "ernste und tiefgründige Themen" besprechen könne. Das dürfte nun nach dem fraglos enttäuschenden WM-Aus der Fall sein. Und Lisa wieder der große Rückhalt für ihren Thomas werden.

3. Der Golfplatz ist Thomas Müllers "Freund"

Im Urlaub hat Müller nun genügend Zeit, seinem größten Hobby nachzugehen: dem Golfen. Wie er auf dem Golfplatz abschalten kann, was sicher auch Parallelen zum Fußball sind, beschrieb er einem im Video-Interview mit seiner eigenen Homepage.

Müller: "Man spielt gegen sich selbst und die Schwierigkeit des Spiels. Es geht um eine extrem detaillierte Bewegung. Immer, und immer wieder in Perfektion zu wiederholen, was unmöglich ist. Das Wellenbad der Gefühle ist beim Golf extrem. Man macht zwei Super-Schläge hintereinander und denkt sich, man kann es und der nächste Schlag ist wieder so katastrophal, dass man sich fühlt, wie der erste Anfäner."

Die nächsten Parallelen: "Man kann sich aus Situationen, die wirklich bescheiden sind, wieder richtig in Stellung bringen." Dasselbe gilt für die kommende Saison für ihn - für die er auf dem Golfplatz richtig Kraft schöpfen kann.

