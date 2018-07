Werner Lorant: Feldspieler viel besser geeignet

Laut Lorant sei ein Feldspieler als Kapitän viel besser geeignet. "Er steht nebendran, mit ihm kann ich sprechen, mit dem kann ich sprechen. Mit dem Torwart dort hinten kann ich doch nicht reden, wenn ich Stürmer bin", sagte der langjährige Bundesligatrainer der AZ. "Dass ein Torwart Kapitän wird, käme bei mir nicht in Frage. In der Mannschaftssitzung, intern, kann er doch sowieso genug sagen. Da kann ich auch meine Meinung sagen: So will ich das haben, oder so will ich das haben."