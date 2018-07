Dass jüngere Spieler, die zum ersten Mal bei solch einem Großereignis in der Pflicht waren, Probleme hätten, sei nachvollziehbar, meinte Ex-Bundesliga-Torwart Michael "Michi" Hofmann (TSV 1860 München). "Aber in der Leistungsgesellschaft Fußball wird erwartet, dass du funktionierst. Du musst dich unter Druck durchsetzen", sagte der Torhüter weiter: "Das ist in der heutigen Zeit einfach so."