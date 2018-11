Müller kommt für Bayern-Kollege Gnabry

Müller kam am Montag in Gelsenkirchen gegen die Niederlande (2:2) in der 67. Minute für seinen Bayern-Kollegen Serge Gnabry ins Spiel. Zu feiern gab es letztlich nichts, Müller blieb blass, bekam die AZ-Note 4 - und Deutschland verspielte in den Schlussminuten den Sieg. Sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hatte der mittlerweile 29 Jahre alte Münchner am 3. März 2010 gegen Argentinien (0:1) gegeben.