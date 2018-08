Rummenigge begründet das mit dem Vorgehen der Deutschen Fußball-Liga (DFL), die seiner Meinung nach nicht mehr die Spitzenklubs der Liga entscheidend gefördert hat. "Die Elite ist die Basis einer jeden Profiliga. Wovon lebt die spanische Liga? Von Real, Barça und seit ein paar Jahren auch von Atlético. In Deutschland haben wir dieses Gießkannenprinzip zu sehr vorangetrieben – mit dem Ergebnis, dass viele Klubs international an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben", so Rummenigge. Und weiter: Will sie (die DFL, d. Red.) weiterhin versuchen, vordergründig alle glücklich zu machen – mit dem Ergebnis, dass wir international weiter an Terrain verlieren? Eine starke Elite zieht alle mit."