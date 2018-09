Der "Spiegel" geht noch weiter, schreibt, dass es in der Fußball-Branche ein "Geraune" um Hummels gebe. Vereinfacht: Er soll anderen mit seinem ständigen Gemäkel mächtig auf die Nerven gehen. "Ich habe über inhaltliche Dinge gesprochen und es wird immer so getan, als würde ich irgendwelche Leute beleidigen", meinte er während der WM dünnhäutig: "Ich habe keine Lust mehr, für harmlose Sachen so in die Kritik genommen zu werden." (Lesen Sie auch: DFB-Team - Matthäus plädiert für Wagner-Rückkehr)

Es zeigt, wie sehr ihn die Retour-Kritik getroffen haben dürfte. Laut "Spiegel"-Bericht spiele ferner "Dankbarkeit" für vergangene Dienste bei der Rückendeckung durch Bundestrainer Joachim Löw "eine große Rolle". Doch Löw ist angezählt. Hält er bedingungslos zu Hummels? Auch mit Bayern-Kollege Jérôme Boateng soll ihn nicht das allerbeste Verhältnis verbinden, wie schon länger in München zu vernehmen ist.

Hummels und Boateng wohl nicht beste Freunde

Dabei dürften beide zusammen weiterhin erste Wahl in der Abwehrmitte sein, sowohl beim FC Bayern als auch bei der Nationalmannschaft. Doch wie jeder andere muss auch er sich nun mehr denn je beweisen.

"Wir haben einige Punkte, an denen wir ansetzen müssen, wenn wir uns wiedertreffen", hatte er nach der Südkorea-Pleite im ZDF gesagt. Nun, nach dem 3:0 beim VfB Stuttgart in der Bundesliga erklärte Hummels: "Wir wollen zeigen, dass das, was in Russland passiert ist, so nicht mehr passieren wird. Ich bin mir sicher, dass man ab der ersten Trainingseinheit ein sehr großes Engagement bei jedem einzelnen sehen wird."

Und sicher auch erste Indizien darauf, wie seine Rolle im DFB-Team in Zukunft aussehen wird. Seine Ausgangslage ist knifflig genug.

Lesen Sie auch: Wirbel um Frankreich-Star: Pavard äußert sich zum FC Bayern