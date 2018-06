Hofmann verwies darauf, dass Müller erst 28 sei. In der Tat: Da bleibt noch eine Fußball-Weltmeisterschaft für den Bayern-Star, der nach der EM 2016 zum zweiten in Folge kein einziges Tor bei einem großen Turnier erzielte. Und noch mindestens eine Europameisterschaft. Übrigens: Besagte EM 2020 findet interkontinental in mehreren europäischen Ländern statt, unter anderem mit vier Spielen in München. Und hier kennt sich Oberbayer Müller bekanntlich bestens aus.