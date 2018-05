Wagner darf nicht mit, Neuer schon

Der eine, Wagner, weil er nicht für die Fußball-Weltmeisterschaft nominiert wurde, - samt folgender "Schlammschlacht" , - der andere, Neuer, da er trotz mangelnder Spielpraxis zumindest schon mal mit ins WM-Trainingslager nach Eppan in Südtirol (23.5. - 9.6.) darf. Neuer hatte sein letztes Pflichtspiel am 16. September bestritten, ehe in sein wiederholter Mittelfußbruch monatelang zurückwarf.