Rummenigge fordert nach den drei Verletzungen der Bayern in den ersten zwei Heimspielen der Saison ein harte Reaktion des DFB und der Schiedsrichter. "Was uns allen nicht gefällt ist ein bisschen die Gangart, wie gegen uns gespielt wird. Das ist etwas, was abgestellt werden muss in der Bundesliga, da sind der DFB und insbesondere die Schiedsrichter gefragt, dass sie ein bisschen die Stürmer und Spieler schützen", sagte Rummenigge.