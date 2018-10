Der Bayern-Trainer meinte es wiederum wahrlich ehrlich. "Wir haben 2:0 gewonnen, den Gegner beherrscht. Es ist nicht so, dass wir nach Athen fahren und 4:0, 5:0 gewinnen. Wir haben den Ball gehabt, wir haben dominiert, in der ersten Halbzeit zwei, drei sehr gute Chancen erspielt. Da wollte der Ball nicht rein. Wir hatten in der zweiten Halbzeit den Ball noch auf der Linie", sagte der 47-Jährige: "Also der Sieg ist voll und ganz verdient und spielerisch war das eine sehr gute Leistung." (Lesen Sie auch: Robben kündigt an - "Alle Spiele bis zur Winterpause gewinnen")