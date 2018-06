So monierte Klub-Ikone Paul Breitner kürzlich bei "Sport1", dass sich der Angreifer über das Team stelle.

Und Werner? Ist vergleichsweise bescheiden! "Ich lege meinen Fokus nicht darauf, Torschützenkönig zu werden. Ich bin nicht so vermessen, dass ich mir das als Ziel setze", sagte er vor der WM 2018: "Ich fliege noch etwas unter dem Radar und kann eigentlich nur gewinnen. Das ist mein großer Vorteil."

2. Timo Werner hat Riesen-Rückschläge hinter sich

Dass er das richtige "Nervenkostüm" für München hat, bewies Werner hinlänglich. Unsäglich waren die Schmährufe gegen ihn, nachdem er sich im Dezember 2016 eine Schwalbe gegen den FC Schalke geleistet hatte. Sowohl in der Bundesliga, als auch bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft bekam Werner den Unmut der Zuschauer ab.

"Ich muss das jetzt wegstecken und hoffe, dass die Zeit alle Wunden heilt. Eines kann ich sagen: Ich habe aus dieser Sache gelernt, und ich werde gestärkt da rausgehen", sagte der Stürmer von RB Leipzig im vergangenen Sommer dem "Kicker". Werner weiter: "In der Bundesliga wurde ich noch heftiger ausgepfiffen und beschimpft, und da habe ich meine Tore auch geschossen. Mittlerweile blende ich das aus und spiele einfach mein Spiel. Mein Ziel muss sein, dass die deutschen Fans irgendwann froh sind, mich im Nationaltrikot zu sehen."

Werner blieb - mit Anfang zwanzig - bemerkenswert abgebrüht.

3. Timo Werner bringt eine neue Stärke ins Spiel

"Er ist eine Rakete, ein überragender Stürmer. Eiskalt vor dem Tor", meinte einmal HSV-Angreifer André Hahn über Werner. Und Ex-Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl nannte Werners Antritt "schon fast Wettbewerbsverzerrung". Sicher ist: Die Explosivität und Dynamik des Schwaben brächte eine ganz neue Komponente ins Angriffsspiel der Münchner.

In der vergangenen Saison erzielte er in 32 Bundesliga-Spielen 13 Tore für die Leipziger, traf ferner in der Champions League drei Mal und in der Europa League vier Mal. Hinzukamen in der Bundesliga acht Vorlagen. Auch gegen die Bayern traf er in der Hinrunde - dank seines Tempofußballs.

Die Bayern lebten bislang, was das Umschaltspiel angeht, von Einzelaktionen eines Franck Ribery oder Arjen Robben. Oder vielleicht noch von einem Antritt eines Kingsley Comans. Werner ist ein Prototyp Konterspieler, einmal durch, nicht zu bremsen.

Er ahnt diese Szenen voraus, startet, während andere noch zögern. Lewandowski ist dagegen der klassische Typ Strafraumstürmer, Back-up Sandro Wagner auch. Ergo: Werner würde den Rekordmeister viel unberechenbarer machen. Und wäre auch aus diesem Grund der ideale Lewandowski-Nachfolger.

