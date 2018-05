FC Bayern: Talent Ontuzans freut sich über Vertrauen

Ontuzans spielt bereits seit der U11 für den deutschen Rekordmeister und ist somit ein echtes Eigengewächs. Zuletzt machten ihm Verletzungssorgen zu schaffen, weshalb er in der abgelaufenen Saison nur auf vier Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga kam. "Ich freue mich über das große Vertrauen und darauf, auch weiterhin das Trikot des FC Bayern tragen zu können", so der gebürtige Lette.