Auch für Niko Kovac. Zwei Spiele ohne Sieg, zuletzt der Verlust der Tabellenführung durch das 0:2 bei Hertha BSC – voilà, da ist sie, früher aufgetaucht als erwartet: die Mini-Krise. Als ein TV-Reporter am Montag den Begriff in seine Frage einstreut, aber abwiegelt ("Davon möchte ich nicht sprechen") unterbricht ihn Kovac mit einem Lächeln: "Gut so!" Dann erklärte er mit gebotener ernsterer Miene: "Wir sind alle erfolgsverwöhnt, Siege gehören dazu. Meine Stimmung war natürlich getrübt." All die Verabredungen mit Berliner Freunden und Verwandten, die er nach einem Erfolg in der Hotellobby treffen wollte, sagte er kurzfristig ab. Erst nachts um zwei Uhr fand Kovac in seiner Heimat in den Schlaf. Die erste Niederlage als Bayern-Trainer. Auch das prägt.