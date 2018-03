München/Leipzig - Es ist Mitte März, die Bayern verlieren acht Spieltage vor Saisonende bei Vizemeister RB Leipzig – und sind ziemlich entspannt. Als habe man sich in der Kabine nach dem 1:2 bei den Roten Bullen abgesprochen, fielen in den Analysen immer wieder zwei Worte: "Kein Beinbruch!" Es sind höchstens Serien gerissen – und keine Bänder. Spieler und Trainer machten auch nicht den Eindruck, als würde das seltene Erlebnis der ersten Niederlage seit vier Monaten auch emotional einen Knacks auslösen. 18 Pflichtspiele war Bayern ungeschlagen gewesen, hatte in der Bundesliga sechs Auswärtssiege am Stück geholt.