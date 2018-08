Karl-Heinz Rummenigge dankte dem Mittelfeldabräumer: "Ich möchte mich im Namen des FC Bayern bei Arturo für drei tolle Jahre herzlich bedanken", so der Vorstandsvorsitzende. "Wir haben in dieser Zeit große Erfolge gefeiert, daran hatte Arturo maßgeblichen Anteil. Er ist auch in wichtigen Spielen immer vorangegangen, auf ihn konnten wir uns immer verlassen."