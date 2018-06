Manuel Neuer leistete sich Fehlpässe

Insbesondere zwei Aktionen gaben zu denken: So schlug Neuer in der 13. Minute den Ball ohne Not Florian Grillitsch genau in den Fuß, hatte Glück, dass der Hoffenheimer nicht mehr daraus machte. Genauer betrachtete leistete sich der Routinier gleich mehrere Fehlpässe im Spiel, der fehlende Spielrhythmus war ihm eben doch anzumerken.

Auch, als es ihm in der 61. Minute nicht gelang, dem späteren Torschützen Alessandro Schöpf den Ball vom Fuchs zu luchsen, als dieser sich durch seinen Fünfmeterraum dribbelte. Auch aus dieser Szene hätten die Österreicher mehr machen können - Neuer kam schlicht zu spät.

Und so ist die WM-Nominierung von Neuer samt Zugeständnis der Nummer eins letztlich vor allem eines - ein hohes Risiko.

